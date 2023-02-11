Бывшие диспетчеры вокзала «Новосибирск-Главный» получили срок за мошенничество

Фото: пресс-служба РЖД

В Новосибирске суд вынес приговор четырём бывшим диспетчерам вокзала «Новосибирск-Главный»: все они брали взятки с владельцев ларьков на платформе, обещая «подогнать поезд».

Одного из диспетчеров вокзала «Новосибирск-Главный» задержали в феврале 2020 года. Сотрудник РДЖ попался на взятке в 50 тысяч рублей.

«За эту сумму (ежемесячное вознаграждение) коммерсанты решали с диспетчерами вопрос о постановке поезда на нужный путь, чтобы поезда с пассажирами останавливались у перронов, где стоит их палатка с фастфудом, тем самым обеспечивая себе прибыль», – раскрыли тогда схему силовики.

Как позже выяснили силовики, деньги диспетчеры брали с коммерсантов ни за что: управлять прибытием поездов на ту или иную платформу они не могли, поэтому их действия квалифицировали как мошенничество. Суд нашёл эпизоды доказанными. Всего четверо фигурантов получили 1 миллион рублей.

«По данным следствия и суда, подсудимые, вступив между собой в предварительный сговор, обратились с предложением к продавцам киосков, расположенных на платформах железнодорожной станции «Новосибирск-Главный», регулярно передавать им денежные средства за поставку пассажирских поездов дальнего следования на железнодорожные пути, на которых расположены их киоски, что позволит им повысить товарооборот»,

— рассказали в Восточном МСУТ СК России.

В итоге четверо диспетчеров, которые были уволены сразу после скандала, приговорены к условным срокам от 3 до 3,5 лет. Пока приговор в законную силу не вступил.