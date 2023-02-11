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Два этих знака Зодиака женятся один раз: как определить самого верного мужчину

Фото Два этих знака Зодиака женятся один раз: как определить самого верного мужчину
Фото Два этих знака Зодиака женятся один раз: как определить самого верного мужчину

Фото: pixabay.com

Дата рождения человека, по стойкому убеждению астрологов и парапсихологов, накладывает заметный отпечаток на его темперамент. Знак Зодиака, как путеводная звезда, ведёт кого-то в пропасть, а кого-то к счастью. Верность мужчин также отражается в натальной карте.

Звёзды убеждены

Астрологи считают, что среди всех представителей зодиакального созвездия только два являются самыми верными. Парапсихологи рекомендуют среди них присмотреть себе верного партнера на всю жизнь.

РАК (22.06 – 22.07)

Фото Два этих знака Зодиака женятся один раз: как определить самого верного мужчину 2

Мужчины — представители этого знака женятся раз и навсегда. Даже после охлаждения чувств к своей супруге, встретив другую женщину, они, скорее всего, не оставят свою семью, поскольку очень любят всех, кто в нее входит, – детей, родителей, дядюшек и тетушек, сестер и братьев. Только в таком – крепком и любящем – «коллективе» они чувствуют себя максимально комфортно, как в моральном, так и в физическом отношении.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)

Фото Два этих знака Зодиака женятся один раз: как определить самого верного мужчину 3

Мужчины, рождённые под этим знаком Зодиака, часто женятся по расчету, который не теряет своей актуальности в течение всей их совместной жизни. Это не значит, что они не любят свою вторую половинку. Свою семью они считают надёжным тылом и тщательно берегут его от волнений и потрясений.

Мнение социологов

Ученые разных стран проводят массу социологических исследований на тему супружеской верности. Если все эти исследования собрать воедино, то получится портрет идеально верного мужчины. Правда, некоторые признаки, по которым можно вычислить верного мужчину, довольно неожиданны:

1. Ваши с ним доходы примерно одинаковые (социологи выяснили — богатый муж считает, что ему все простится, а бедный таким образом самоутверждается).

2. Его друзья из ближайшего окружения являются верными мужьями.

3. Он экстраверт (такие мужчины меньше поддаются влиянию окружающих, и их труднее соблазнить).

4. Он вырос в большой семье (социологические опросы показали, что к изменам больше склонны те, кто рос единственным ребенком).

5. В постели он заводится не так быстро, как другой мужчина (у него есть время подумать и принять правильное решение раньше, чем определенные части тела подумают за него).

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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