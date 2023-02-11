Идеальная разница в возрасте для крепкого брака: вот какие пары никогда не разводятся

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Слова «разница» и «развод» даже начинаются одинаково. Да и значение этих слов ассоциируется с неким препятствием или даже непреодолимым расстоянием между людьми. Чем короче возрастное «расстояние» (читай разница) между супругами, тем крепче их союз, заверяют российские психологи.

А может возраст не причем?

Разводу и разрыву отношений всегда предшествует нарушение «гомеостаза» семейной системы, в которой становится невыносимо существовать всем ее членам. Виной чаще всего становится разница в возрасте (читай интересами) между супругами, поясняет семейный психотерапевт, специалист сервиса по подбору психологов Alter Светлана Махова. Но если у супругов складываются общие интересы, свои традиции, ритуалы и привычки, то и разница в возрасте им не помешает сохранять семью много лет.

Проще договориться

Трудности в отношениях неизбежны. Когда внутри пары поднимается вопрос развода, то психологически зрелые люди пытаются договорится. При этом, значительно легче найти общий язык супругам с разницей в возрасте 5-6 лет, утверждает одна из основоположниц семейной психотерапии Вирджиния Сатир. По её словам, люди из одного поколения, пережившие одни и те же события, выросшие на одинаковых ценностях, лучше понимают друг друга. Кроме того, они находятся примерно на одном физиологическом и психологическом уровне развития.

Главный козырь прочного брака

Многие люди уверены, что идеальный брак заключается одногодками, а пары, которые от этого шаблона отклоняются, непременно расстанутся в ближайший год. На самом деле это не так: семьи с небольшой разницей в возрасте в итоге, согласно статданным, оказываются крепче обычных.

Основной «козырь», который есть в подавляющем большинстве случаев только у «возрастных» пар, — умение сглаживать «острые углы», присущее, как правило, старшему партнеру. Именно это обстоятельство делает семьи с разницей в возрасте крепче союзов, заключенных между одногодками, пояснили эксперты портала ОнлайПсихоанализ.ру.

Специалисты отмечают, что уповать на умение партнера «разруливать» всевозможные семейные конфликты все же не стоит: брак — это работа для двоих, один человек ее выполнять не может.

Идеальные цифры

В мировой семейной психотерапии сложилось устойчивое мнение, что идеальная разница в возрасте будущих супругов должна быть 5-6 лет в сторону мужчины. Однако, эксперты в области психологии делают оговорку – все пары разные и ситуации сугубо индивидуальные.