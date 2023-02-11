Массовая вакцинация от кори в 2023 году: кому нельзя ставить прививку, перечень противопоказаний

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В 2014 году в России введена плановая вакцинация всех взрослых от кори. Эта «детская» болезнь ежегодно уносит 165 000 жизней во всём мире. К сожалению, отказ от прививки могут получить некоторые россияне.

Срочно на прививку!

В январе была зафиксирована вспышка кори в нашем регионе: из 45 заболевших, 28 из них — взрослые. Активная профилактическая работа началась не только в Новосибирской области, но и по всей стране.

Прививочная кампания по вакцинации от кори пройдет с апреля по декабрь 2023 года. Медики настоятельно рекомендуют ревакцинироваться от кори всем россиянам старше 25 лет.

Тяжёлые осложнения

Корь у взрослых значительно снижает иммунитет. Заболевание протекает гораздо тяжелее, чем у детей и зачастую даёт тяжелые осложнения: бронхит, отит, гепатит, пиелонефрит, менингит и другие недуги.

Кому нельзя прививаться?

Противопоказания прививка от кори имеет как временные (респираторная инфекция или обострение хронических болезней), так и абсолютные. Вашему вниманию — полный перечень противопоказаний:

· первичный иммунодефицит;

· злокачественные новообразования;

· тяжелые нарушения функциональной активности почек;

· декомпенсированные сердечно-сосудистые патологии;

· аллергическая реакция на куриные и перепелиные яйца;

· аллергия на антибиотики;

· аллергическая реакция на предыдущую вакцинацию;

· беременность и период лактации.

В большинстве случаев прививка от кори переносится как детьми, так и взрослыми людьми хорошо. Однако иногда вызывает опасные побочные действия у взрослых: аллергический шок, крапивницу, возможно даже появление аллергического отёка Квинке.

Как избежать «побочек»?

Чтобы избежать тяжёлой реакции на прививку, взрослые должны быть здоровыми в день вакцинации. Перед прививкой нужно посоветоваться с врачом и сообщить ему об имеющейся аллергии на антибиотики или куриный белок и не употреблять в пищу незнакомые блюда.