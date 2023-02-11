Не только сыпь: признаки кори у взрослых в 2023 года

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Сыпь – далеко не показатель заражения корью, утверждают российские медики. Более явными и чаще всего «взрослыми» симптомами этого вирусного заболевания являются головные боли и потеря аппетита на фоне лихорадки до 40 градусов.
Мы привыкли считать корь обычной детской болезнью, она вспышка нынешнего года показала, что инфекция опасна и для взрослых людей, пояснили специалисты Кольчугинской ЦРБ на своём официальном портале. По медицинским статданным, каждый час в мире от кори умирает 15 человек, это составляет 165 000 людей в год.
Основными симптомами кори у взрослых чаще всего являются:
· увеличение температуры (лихорадка) до 38 — 40 °C;
· головные боли, слабость;
· снижение аппетита;
· конъюнктивит, ринит, светобоязнь;
· сухой, надсадный кашель;
· охриплость голоса;
· коревая энантема – крупные красные пятна на мягком и твердом небе;
· сыпь на коже (на лице, туловище, руках, ногах);
· возможен бред, нарушение сознания;
· дисфункция кишечника.
Инкубационный период у взрослых – от 1 до 3 недель. Симптомы похожи на детские признаки кори, по течение самой инфекции у взрослых проходит тяжелее. Заражение происходит воздушно-капельным путем, а степень заразности выше всяких пределов – 95 %. Осложнения чаще всего возникают у взрослых с пониженным иммунитетом и у пожилых людей.
Вирус кори обладает очень низкой устойчивостью к различным воздействиям (кипячение, дезинфекция) и достаточно быстро погибает вне человеческого организма. Единственное светлое пятно во всем этом – очень мощный пожизненный иммунитет после перенесенной болезни.
Специфического лечения кори, увы, не существует (вам будут облегчать лишь его симптомы). Потому медики советуют не рисковать:
· следить за своим здоровьем,
· вырабатывать иммунитет,
· вовремя делать прививки.
Если вы всё же заболели – незамедлительно обращайтесь к специалисту за помощью и ни в коем случае не занимайтесь самолечением.
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