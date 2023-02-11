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общество

Не только сыпь: признаки кори у взрослых в 2023 года

Фото Не только сыпь: признаки кори у взрослых в 2023 года
Фото Не только сыпь: признаки кори у взрослых в 2023 года

Фото: pixabay.com

Сыпь – далеко не показатель заражения корью, утверждают российские медики. Более явными и чаще всего «взрослыми» симптомами этого вирусного заболевания являются головные боли и потеря аппетита на фоне лихорадки до 40 градусов.

Мы привыкли считать корь обычной детской болезнью, она вспышка нынешнего года показала, что инфекция опасна и для взрослых людей, пояснили специалисты Кольчугинской ЦРБ на своём официальном портале. По медицинским статданным, каждый час в мире от кори умирает 15 человек, это составляет 165 000 людей в год.

Основными симптомами кори у взрослых чаще всего являются:

· увеличение температуры (лихорадка) до 38 — 40 °C;

· головные боли, слабость;

· снижение аппетита;

· конъюнктивит, ринит, светобоязнь;

· сухой, надсадный кашель;

· охриплость голоса;

· коревая энантема – крупные красные пятна на мягком и твердом небе;

· сыпь на коже (на лице, туловище, руках, ногах);

· возможен бред, нарушение сознания;

· дисфункция кишечника.

Инкубационный период у взрослых – от 1 до 3 недель. Симптомы похожи на детские признаки кори, по течение самой инфекции у взрослых проходит тяжелее. Заражение происходит воздушно-капельным путем, а степень заразности выше всяких пределов – 95 %. Осложнения чаще всего возникают у взрослых с пониженным иммунитетом и у пожилых людей.

Вирус кори обладает очень низкой устойчивостью к различным воздействиям (кипячение, дезинфекция) и достаточно быстро погибает вне человеческого организма. Единственное светлое пятно во всем этом – очень мощный пожизненный иммунитет после перенесенной болезни.

Специфического лечения кори, увы, не существует (вам будут облегчать лишь его симптомы). Потому медики советуют не рисковать:

· следить за своим здоровьем,

· вырабатывать иммунитет,

· вовремя делать прививки.

Если вы всё же заболели – незамедлительно обращайтесь к специалисту за помощью и ни в коем случае не занимайтесь самолечением.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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вспышки инфекций
Новосибирск
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корь
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