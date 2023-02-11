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Под Новосибирском ищут вора за кражу шампуня на 7 тысяч рублей

Фото Под Новосибирском ищут вора за кражу шампуня на 7 тысяч рублей
Фото Под Новосибирском ищут вора за кражу шампуня на 7 тысяч рублей

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Мужчина, обворовавший магазин в селе Толмачево Новосибирской области, видимо, очень хотел помыться: шампуня он вынес на сумму более семи тысяч рублей.

Ещё первого февраля в 11.17 этот покупатель зашёл в один из супермаркетов на улице Центральная в селе Толмачево. После его визита сотрудники не досчитались 12 видов шампуня на общую сумму 7 400 рублей. Клиента объявили в розыск в Новосибирском районе.

«Сотрудниками МО МВД России "Новосибирский" разыскивается мужчина, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В полиции всех, кто располагает какой-либо информацией об этом мужчине, просят позвонить по телефонам: 89538910647, 89513919592.

Также напомним, что в Новосибирске в начале января искали воров, которые украли деревянную горку в микрорайоне Аэропорт.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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