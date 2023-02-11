Природа в бешенстве: россиян предупредили о климатических потрясениях весной и летом 2023 года

Фото: pixabay.com

Погода в России тесно взаимосвязана с мировым климатом. Любые изменения на планете отражаются на метеорологической ситуации в нашей стране. Погодные тенденции предстоящей русской весны и лета, учитывая мировые показатели, слегка пугают.

Без воды никуда!

Весной и летом 2023 года на всей планете ожидаются экстремальные погодные условия, такое заявление сделали научные специалисты из Австралии, Австрии, Нидерландов и Саудовской Аравии в ходе Международного консорциума по мониторингу водной среды (в основе лежит теория зависимости погодных условий от соотношения пресной и соленой воды на Земле).

Естественно, такое громкое заявление не было голословным. К нему учёные пришли после ряда анализов данных, полученных со спутников. Кроме того, эксперты изучили записи метеорологических станций мира и использовали их для разработки моделей прогнозирования погоды.

Погодные потрясения

Всемирная циркуляция воды, её температура в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана (самый большой водоём планеты) оказывает влияние на глобальный климат на Земле, поэтому ожидаются новые погодные потрясения, заверили эксперты Международного консорциума мониторинга воды. Кроме того, глобальное потепление на планете воздействует на круговорот воды в природе, что может привести к катастрофическим последствиям.

Редкая погодная аномалия

Погодная аномалия глобального масштаба, которую метеорологи наблюдают уже третий год подряд, является всего лишь очередной фазой климатического цикла. Такое случается впервые в текущем столетии и всего третий раз за всю историю наблюдений.

Начавшаяся в прошлом 2022-м году долгосрочная тенденция к повышению температуры воздуха и понижению влажности сохранялась. В западной части Тихого океана, на востоке и севере Индийского в круговороте преобладали аномально теплые воды, что вызвало сильные волны тепла по всему миру. Напомним, что необычно жарким, засушливым было лето и в европейской части нашей страны.

Фаза затягивается

Текущая фаза трёхлетнего климатического цикла изрядно затягивается, идя в разрез с обычным развитием мировой метеоситуации. Потому предсказать погоду крайне сложно. Однако, предварительные расчёты ученых гласят — смена фаз произойдет не раньше осени, так что весной и летом нас ждут очередные погодные потрясения.

Участятся волны тепла и засухи, предположил профессор Центра динамики воды и ландшафта Школы окружающей среды и общества имени Феннера Альберт ван Дейк. По его словам, таяние льдов уже способствовало наводнениям в Пакистане — и так будет до тех пор, пока ледники не исчезнут. Но есть надежда, что к концу 2023 года погода на планете вернется в норму, ураганы и наводнения прекратятся, а засушливые регионы наконец дождутся влаги.

Российская весна-2023

По расчётам российских синоптиков, снег покинет территорию нашей страны не раньше третьей декады марта, но на Севере, естественно, продержится до апреля.

Метеорологи России единодушны во мнении, что новая весна будет ранней. Вторая половина апреля 2023 года на большей территории страны будет по-летнему жаркой, а на майские праздники россияне замёрзнут от нетипично низкой температуры (на 3 градуса меньше обычной майской) атмосферного воздуха. Зато не будет дождей (это вряд ли обрадует дачников и земледельцев).

С другой стороны, метеорологи России предупреждают, что весна-2023 принесёт Южным регионам страны проливные дожди с грозой и сильным ветром. Примерно то же самое будет в Приморье. В конце мая в этой местности ожидаются скачки температуры до + 40 градусов по Цельсию.

Неоднозначное русское лето

Первый летний месяц, по мнению российских экспертов в области погоды, будет дождливым и слякотным практически во всех регионах страны. Зато июль и август изрядно подсушит почву и разогреет воздух до рекордных + 35-40 градусов.

Без волн летнего похолодания не обойдётся. Холоднее всего будущим летом будет в Приморском крае, там возможны даже ночные заморозки и снег уже в августе.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в июле зашкалит влажность воздуха. Количество июльских осадков на 2% превысит количество осадков, выпавших в июле 2022 года. В сочетании с обычной для этого времени жарой влажность воздуха может стать причиной дискомфорта и плохого самочувствия местных жителей.

В более северных регионах, например, в Мурманске, в начале августа лето уже закончится. Температура упадет до 11 градусов и больше уже не будет повышаться.