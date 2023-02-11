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В Новосибирске приговорили водителя за смерть двух человек после ДТП на остановке

Фото В Новосибирске приговорили водителя за смерть двух человек после ДТП на остановке
Фото В Новосибирске приговорили водителя за смерть двух человек после ДТП на остановке

Фото Управления Судебного департамента Новосибирской области

В Калининском районном суде Новосибирска вынесли приговор Андрею Комарову, который летом прошлого года протаранил остановку: двое погибли, четверо пали в больницу.

Это ДТП произошло 9 июля 2022 года: пьяный Андрей Комаров взял в каршеринге «Фольксваген Поло» и отправился кататься по городу. На остановке «Плехановский жилмассив» мужчина не справился с управлением и врезался в остановку, где находились люди.

67-летняя пенсионерка умерла почти сразу, позже в больнице скончалась и ещё одна из женщин. Двое других пациентов получили тяжёлые травмы.

Андрея Комарова нашли по горячим следам и арестовали, ему грозило до 15 лет тюрьмы. Суд стартовал в декабре прошлого года. Дело рассмотрели за несколько заседаний.

«Приговором суда Комаров А.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 6 статьи 264 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 9 (девяти) лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года», — сообщили в Калининском районном суде.

Сейчас Андрей Комаров остаётся под стражей. Также мужчине предстоит возместить моральный и материальный вред на общую сумму в 5 499 186 рублей.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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