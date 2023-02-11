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В Новосибирске жители многоэтажки на улице Путевая пожаловались на потоп

Фото В Новосибирске жители многоэтажки на улице Путевая пожаловались на потоп
Фото В Новосибирске жители многоэтажки на улице Путевая пожаловались на потоп

Фото: скриншот с видео "АСТ-54"

Жительница дома №16 на улице Путевая в Новосибирске пожаловалась на потоп в своей квартире из-за ремонтных работ на крыше.

Как рассказала женщина в паблике «АСТ-54», дождь с потолка в её квартире шёл всю пятницу, 10 февраля. В доказательство жительница разместила видео, на котором запечатлён дождь.

«Вызвали аварийную службу, думали, отопительная система потекла. Оказалась не чищена крыша. УК «Партнер» приехали, почистили крышу и застелили ее пакетами. Через день потолок потек опять, вызвали аварийную службу — действия повторились. Сегодня опять эта же ситуация, дозвониться не получается», — рассказала женщина о происходящем на видео.

Пока ситуация в доме не меняется в лучшую сторону, дозвониться по телефонам диспетчерской УК «Партнёр» корреспонденту Сиб.фм также не удалось.

Также читайте на сайте Сиб.фм: почему в середине января потоп произошёл на улице Выборная, и как местные жители плавали по улице в горячей воде.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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