В Новосибирской области скончался 100-летний ветеран ВОВ Кирилл Храмцов

Фото: "Бердск онлайн"

В Новосибирской области скончался 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Храмцов.

В городе Бердске, Новосибирской области скончался 100-летний ветеран Отечественной войны Кирилл Храмцов. Об этом сообщил сайт «Бердск онлайн».

Кирилл Кириллович родился 21 июля 1922 года в селе Маюрово Сузунского района Новосибирской области. В первые дни Великой Отечественной войны ушел на фронт.

Кирилл Кириллович Храмцов принимал участие Орловско-Курской битве, где получил ранение. В 1943 году участвовал в боевых действиях на Воронежском фронте в составе отдельной 64 стрелковой роты командиром взвода.

Военную карьеру закончил в 1972 году. После, был уволен в запас в звании полковника.

Кирилл Кириллович Храмцов был награжден «Орденом Боевого Красного Знамени», «Орденом Отечественной войны 1 степени», Орденом «Красной Звезды», а также получил две медали «За боевые заслуги».

Прощание с ветераном Великой Отечественной войны Храмцовым Кириллом Кирилловичем состоялось сегодня, 11 февраля в Бердске.

На сегодняшний день, в Бердске в живых осталось 9 ветеранов.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что депутат Госдумы предложил установить ежегодную выплату в 75 тысяч рублей ветеранам ВОВ.