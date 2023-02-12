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Медведица Герда из Новосибирского зоопарка показала второго малыша

Фото Медведица Герда из Новосибирского зоопарка показала второго малыша
Фото Медведица Герда из Новосибирского зоопарка показала второго малыша

Фото: стоп-кадр с камеры выдеонаблюдения зоопарка

В Новосибирске появилась фотография со вторым медвежонком Герды.

Медведица Герда из Новосибирского зоопарка показала второго мишку. На фотографии она мило обнимает своих детей.

Напомним, медведица родила медвежат еще в декабре 2022 года, но руководство зоопарка не сразу сообщило об этом. Только 7 февраля 2022 года стало известно об этом.

Ранее посетители зоопарка предположили, что у Герды могли родиться медвежата. К такому выводу сибиряки пришли, так как вольер белых медведей оградили сигнальной лентой и перестали чистить снег.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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