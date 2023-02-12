Мэрия Новосибирска подала иск о банкротстве компании, связанной с ПТК-30

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В Новосибирске мэрия подала иск о банкротстве в отношении АО «Жилищный комплекс на Ядринцевской».

Мэрия подала иск а Арбитражный суд Новосибирска на АО «Жилищный комплекс на Ядринцевской» из-за долга в 1 713 170 рублей.

Городской департамент земельных и имущественных отношений выявил у компании признаки банкротства.

Ответчик с уставным капиталом 12 636 рублей входит в строительный холдинг «ПТК-30», учредителем которого является девелопер Владимир Коновалов.

Фирма построила в Новосибирске жилые комплексы «Времена года», «Четыре мушкетера», «Радуга», «Ваш выбор», «Деловой квартал».

Сам же Коновалов сейчас вместе с сыном проходят по уголовному делу о мошенничестве и легализации денежных средств. Ущерб от их действий оценивается в 1,42 млрд рублей.

Как ранее писал Сиб.фм, мэрия Новосибирска подала 20-миллионный иск к рекламному оператору-монополисту.