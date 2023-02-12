Мэрия Новосибирска выдала новое разрешение на строительство дороги у ЛДС

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм
Мэрия продлила разрешение на строительство дороги у нового ЛДС.
Мэрия Новосибирска выдала новое разрешение на строительство дороги возле ЛДС. Об этом сообщили на муниципальном портале.
Разрешение действует до 30 декабря 2023 года. Прошлый истек 4 февраля 2023 года.
Застройщиком новой дороги является ГКУ Новосибирской области «Арена». Разработчиком проекта стало МП «МЕТРО МиР».
Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске после обысков в «Метро МИР» возбудили уголовное дело о превышении полномочий.
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