Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» одержал победу над «Белогорье»

Фото: «Локомотив» Новосибирск

Новосибирский «Локомотив» со счетом 3:1 обыграл волейбольный клуб из Белгорода «Белогорье».

В субботу, 11 февраля железнодорожники впервые провели матч на «Тула-Арене», где клуб «Белогорье» был настроен на встречу серьезно, но новосибирцы показали, что приехали за победой.

«Локомотив» уверено остановил соперника в 1 партии, во втором сете белгородцы сумели сравнять счет, но перевернуть ход встречи помогли очные удары бомбардира матча Дражена Лубурича и контроль первой линии от Ильяса Куркаева и Дмитрия Лызика.

Конечный счет встречи — 3:1 в пользу новосибирского «Локомотива».

Самым результативным игроком матча стал сербский диагональный новосибирцев Дражен Лубурич – в его активе 25 очков.



Напомним, волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска завершил второй тур Кубка России на 3 месте.