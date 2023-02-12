Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

спорт

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» одержал победу над «Белогорье»

Фото Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» одержал победу над «Белогорье»
Фото Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» одержал победу над «Белогорье»

Фото: «Локомотив» Новосибирск

Новосибирский «Локомотив» со счетом 3:1 обыграл волейбольный клуб из Белгорода «Белогорье».

В субботу, 11 февраля железнодорожники впервые провели матч на «Тула-Арене», где клуб «Белогорье» был настроен на встречу серьезно, но новосибирцы показали, что приехали за победой.

«Локомотив» уверено остановил соперника в 1 партии, во втором сете белгородцы сумели сравнять счет, но перевернуть ход встречи помогли очные удары бомбардира матча Дражена Лубурича и контроль первой линии от Ильяса Куркаева и Дмитрия Лызика.

Конечный счет встречи — 3:1 в пользу новосибирского «Локомотива».

Самым результативным игроком матча стал сербский диагональный новосибирцев Дражен Лубурич – в его активе 25 очков.

Напомним, волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска завершил второй тур Кубка России на 3 месте.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20003
Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала о работе матери
12353
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
11630
Стриптизерша из Новосибирска рассказала о стоимости танцев в приватных комнатах
10116
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
9280
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
9052
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов
8580
Жители Новосибирска больше 40 лет несут игрушки к могиле зверски убитого мальчика