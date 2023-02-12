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общество

«Очень нужны деньги»: сибирячки массово продают девственность в интернете

Фото «Очень нужны деньги»: сибирячки массово продают девственность в интернете
Фото «Очень нужны деньги»: сибирячки массово продают девственность в интернете

Pixabay.com

Бум продаж девичьей чести случился в Сибири осенью 2021 года, не утихает интерес к этой теме и сейчас.

Пандемия вынудила?

В том памятном, пандемийном 2021-ом году во всемирной паутине за короткий промежуток времени было зафиксировано сразу 35 предложений о продаже девственности, которые разместили жительницы Новосибирска на сетевом ресурсе First Night (создан специально для тех, кто хочет познакомиться с девушками-девственницами и готов выстроить взаимовыгодные отношения разных форматов). К слову сказать, в тот год из России поступило около 1 000 подобных заявок – больше, чем из других стран мира.

По признанию некоторых девушек, причинами, толкнувшими их на столь смелый и неординарный шаг стали разные факты: резко упавший уровень доходов («хочу помочь родным и себе в будущем», поясняют они) или поиск богатого мужа («хочу жить без забот», прямо и без обиняков заявляют многие).

Также 21-летняя сибирячка откровенно написала: «К своим годам поняла, что целомудрие и порядочность, увы, не ценятся, а иногда даже пугают молодых людей. Поэтому я хочу получить от девственности какую-то пользу».

Фото «Очень нужны деньги»: сибирячки массово продают девственность в интернете 2

Девственный возраст удивил

Обязательный пункт для публикации такого объявления – указание возраста. Однако, искренность и честность девушек проверить не представляется возможным (по статистике разработчиков ресурса, чаще всего такие объявления размещают студентки).

Самым молодым девственницам Сибири, по их же словам, исполнилось 18 лет. Более «спелые» экземпляры находятся у порога 27-ми лет. В феврале нынешнего года свою девственность решила продать верящая в любовь сибирячка без вредных привычек 35-ти лет от роду! По её словам, она устала ждать пресловутого принца.

Почем нынче честь продаём?

Цены за девичью честь, которую, как водится, хорошие мамы рекомендуют беречь смолоду, девушки выставляют сами – кто во что горазд. Разброс стоимости находится в пределах от 6 миллионов рублей до 1 миллиона долларов (по нынешнему курсу, чуть более 70 миллионов рублей).

Многие девушки заранее оговаривают условия прохождение медосмотра, дабы подтвердить свою непорочность и обезопасить интимный процесс первого в их жизни секса.

Некоторые девственницы предлагают пообщаться с потенциальным претендентом заранее, чтобы чувствовать себя комфортно в постели с ним.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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