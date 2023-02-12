Послание Путина 21 февраля 2023: президент выскажется о социальных вопросах и СВО

Pixabay.com

Традиционное Послание Президента Владимира Путина в Совфеду запланировано на 21 февраля 2023 года.

Неслучайная дата

Дата Президентского послания, как конституционной нормы, привязана к первому юбилею (1 год) признания независимости ДНР и ЛНР, считает первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов (ЛДПР). По его мнению, в целом ежегодное послание Федеральному собранию определит стратегическое видение развития страны.

Что ждать от Президентской речи?

Цели, вопросы и нюансы предстоящего Послания пока не разглашаются. Депутаты Госдумы высказывают лишь свои ожидания и прогнозы относительно тем президентской речи: «Ожидаем также, что обязательно будут затронуты экономические вопросы, которые в этом году особенно актуальны на фоне санкций. Целая часть будет обязательно посвящена ситуации на новых территориях и развитию четырех субъектов — ждем по ним поручений, по работе с ними», высказал свои предположения первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин.

Кроме того, депутаты хотели бы узнать о «результатах проделанной работы над ошибками при снабжении и социальном обеспечении военнослужащих и их семей. А в идеале — четкие параметры федерального стандарта поддержки мобилизованных на основе лучших практик регионов», выразил общее мнение представитель госдумской фракции КПРФ Сергей Обухов.

Президентское послание Федеральному Собранию помогает населению лучше понять, что происходит в стране и в каком направлении движется Россия, считает единоросс, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Пропущенный, но не упущенный год

Согласно Конституции нашей страны, послание Президента к парламенту является ежегодной нормой. Но в 2022 году оно не состоялось (последнее было в апреле 2021 года). Сам Президент объяснил это тем, что в 2022 году ситуация развивалась очень динамично и было сложно «зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».

Кстати, случаи пропуска Послания бывали и ранее. Так, глава страны не обращался к парламенту в 2017 году — мероприятие перенесли на 1 марта 2018 года. По мнению первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, послание Федеральному собранию — это право самого президента, который может реализовать его, «когда сочтет нужным».