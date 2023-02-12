Рекордная индексация пенсии в 2023 году: график повышения пенсий в РФ

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Относится к российским пенсиям и их размерам можно по-разному, но, благодаря Федеральным властям, индексация проходит ежегодно и строго по графику. На сколько повысят пенсионное довольствие и каким категориям пожилых людей в нынешнем году, разбираемся с экспертами в области Пенсионного законодательства нашей страны.
Индексация (повышение) пенсий и пособий, как правило, проходит по определённой заранее схеме. Её принято называть графиком повышения пенсий, поясняют эксперты информационного портала Пенсия.МолодаяСемья.ру. В 2023 году он выглядит следующим образом:
1). С 1 января 2023 года – повышение страховых пенсий на 4,8 %, а также корректировка размеров социальной доплаты к пенсиям (за счёт установления в регионах новых (повышенных) значений прожиточного минимума для пенсионеров).
2). С 1 февраля 2023 года – индексация социальный выплат СФР на 11,9 % (увеличится ЕДВ для федеральных льготников, пособие на погребение пенсионера и денежный эквивалент набора соцуслуг).
3). С 1 апреля 2023 года – плановое повышение социального и государственного обеспечения на 3,3 %, а также перерасчёт социальных надбавок военным пенсионерам (за иждивенцев, как достигших возраста 80 лет, так и ветеранам боевых действий и по другим основаниям).
4). С 1 августа 2023 года – перерасчёт страховых пенсий работающим пенсионерам (надбавка за счёт пенсионных коэффициентов, заработанных за прошедший год — максимум 3 балла).
5). С 1 октября 2023 года – индексация пенсионного денежного довольствия военным пенсионерам вышке уровня прогнозной инфляции (пенсионеры ФСИН, МВД, Росгвардии, МЧС и других силовых ведомств).
Страховые пенсии, повышенные в 2023 году на 4,8 %, выплачивают неработающим пенсионерам уже с 1 января. Учитывая, что размер выплат у всех разный, сумма прибавки у каждого тоже разнится.
В результате индексации стоимость одно пенсионного балла увеличилась до 123,77 руб.
· у инвалидов 1-й группы – 15134,68 рубля;
· у инвалидов 2-й группы – 7567,34 рубля;
· у инвалидов 3-й группы – 3783,67 рубля;
· к пенсии размером 20 000 рублей прибавили 980 рублей;
· к пенсии размером 15 000 рублей прибавили 720 рублей:
· к пенсии размером 10 000 рублей прибавили 480 рублей.
Объём таких пенсионных пособий всегда зависит от группы инвалидности:
· для инвалидов 1-й группы – 4 957,95 рублей,
· для детей с инвалидностью и инвалидов 2-й группы – 3 540,76 рублей;
· для инвалидов 3-й группы – 2 834,43 рублей.
Отметим, если же набор услуг инвалиды получают в натуре, а не деньгами, сумма выплат будет меньше.
Такое пенсионное содержание повысят на 3,3 %. Российские инвалиды будут получать следующие денежные суммы:
· 14 306,73 рублей – инвалиды 1-й группы, инвалиды 2-й группы с детства;
· 7 153,35 рубля – инвалиды 2-й группы;
· 6 080,38 рубля – инвалиды 3-й группы;
· 17 167,83 рубля – дети с инвалидностью, инвалиды 1-й группы с детства.
Напомним, в 2023 году Пенсионный фонд РФ прекратил свое существование, выплату пенсий теперь осуществляет Социальный Фонд. При этом график выплат новая служба не меняет, он остается прежним.
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