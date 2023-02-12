В Новосибирске мужчина с ружьем преследовал школьниц

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В Первомайском районе Новосибирска мужчина с ружьем и собакой преследовал школьниц.

В Первомайском районе девочки возвращались домой после занятий в школе. Их начал преследовать мужчина с ружьем и собакой. Об этом сообщили в паблике "ВК" "Моя Первомайка".

Одна из девочек рассказала маме дома о инциденте. По словам школьник, они спрятались от подозрительного мужчины за гаражом, одна снова с ним столкнулись.

Мать одной несовершеннолетней рассказала, что дети пути останавливали машины, но никто не помог. Позже проезжала патрульная машина, но мужчина смог убежать.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что заявления от пострадавших не поступало. Полицейские начали проверку по информации в соцсетях.



Как ранее писал Сиб.фм, жители дома на улице Связистов, 5 в Новосибирске жалуются на мужчину, который ходит по подъезду с топором.