В Новосибирске опубликовали программу фестиваля «Иглу — 2023»

Фото: тг-канал Анны Терешковой

Опубликована программа фестиваля «Иглу — 2023: Город эскимосов» в Новосибирске.

Фестиваль «Иглу — 2023: Город эскимосов» пройдет 18 и 19 февраля. Программу мероприятия выложила Вице-мэр Анна Терешкова у себя в Telegram-канале.

Игра начнется на Обском море. Участие бесплатно. Для этого необходимо зарегистрироваться до 17-го числа по ссылке.

Пока в списке 143 команды.

18 февраля

11:00 — 11:50 — встреча команд-участников;

11:00 — 17:00 — мастер-класс для зрителей по строительству иглу;

12:00 — 16:00 — соревнования команд в строительстве иглу.

12:00 — 17:00 — мастер-класс по управлению кайтом для всех желающих. Мастер-класс состоится при наличии ветра!

13:00 — 17:00 — гости фестиваля смогут сфотографироваться с северными оленями и хаски;

13:00 — 16:00 — будут организованы площадки-лектории.

16:00 — 17:00 — концертная программа.

17:00 — подведение итогов фестиваля и награждение победителей;

19:00 — 21:00 – «Ночной город эскимосов» с вечерним костром.

19 февраля

11:00 — 16:00 — строительство Иглу вне конкурса, под присмотром мастеров.

Пилы можно взять в прокате в баре «Легенда» на пляже Бумеранг.