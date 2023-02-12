В Новосибирске отменили концерт исполнительницы Инстасамка

Фото: сообщество в "ВК" "Instasamka"

Из-за отмененного концерта в Новосибирске Инстасамка перенесла выступление на 2024 год.

В Новосибирске отменили концерт исполнительнице Инстасамка и артисту MONEYKEN. Об этом сообщила Дарья Зотеева (настоящее имя исполнительницы) в группе в "ВК".

Концерт пришлось отменить не только в столице Сибири, но и в других городах России. Организаторы пообещали, что тур пройдет в 2024 году, все билеты будут действительны.

"Все приобретённые ранее билеты остаются действительны и их не нужно обменивать. Давайте поддержим артистов и организаторов, не будем сдавать билеты, дождёмся и устроим все вместе незабываемое шоу", — сообщили в группе "ВК" запланированного концерта в Новосибирске.

Концерт должен был пройти в заведении Blablabar 31 марта.

Дело в том, что руководительница Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась главам регионов с просьбой принять меры в отношении исполнительницы. В песнях Инстасамки она обнаружила рекламу магазинов по продаже наркотиков. Кроме этого, по ее словам, на концертах развращают детей.

Напомним, в Новосибирске не в первый раз запрещают выступать артистам. Так, отменили выступление HOFMANNITA и Полматери. Глава Совета отцов Сергей Майоров в песнях услышал призыв к аморальной жизни.