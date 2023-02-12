В Новосибирске взорванный дом на Линейной может обрушиться

Фото: МАСС

Новосибирские спасатели сообщили об угрозе обрушения на месте взрыва газа на Линейной.

В Новосибирске спасатели сообщили об угрозе обрушения на месте взрыва газа на Линейной, 39, где погибло 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

По данным ведомства, при разборе завалов некоторые плиты начали расходиться.

"Существует вероятность их обрушения. Работы осуществляются с осуществлением всех мер безопасности", — пояснили спасатели.

Кроме этого, специалисты в субботу, 11 февраля, весь день работали на Линейной, они обеспечивали безопасность работы газовой службы "Новосибирскоблгаз". Также, при помощи автовышки доставили людям личные вещи и документы.

Как ранее писал Сиб.фм, Жертвами ЧП на Линейной стали 13 человек, еще 21 человек пострадал.