В Новосибирске заметили длиннохвостую неясыть на Затулинке

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Жители Новосибирска увидели хищную сову.

В Новосибирске жители Затулинского жилмассива увидели длиннохвостую неясыть. Об этом в своём телеграм-канале сообщил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

«Как шутят наши охотоведы, если тебе сорок лет, и к тебе еще не прилетела почтовая сова с письмом из Хогвартса, значит ты магл. Увы, но это не почтовая сова, а длиннохвостая неясыть. Этих хищных птиц можно часто увидеть в Новосибирске, так как город для них — шведский стол», — отметил он.

Ранее Сиб.фм писал, что в Бердске местная жительница заметила длиннохвостую неясыть, которая начала охоту на хомячков, живущих у женщины на подоконнике. Сибирячка заметила дикую гостью вечером 1 февраля. Хозяева квартиры услышали стук на подоконнике, а за окном увидели сову. Несмотря на то, что женщина убрала грызунов подальше от окна, неясыть остаётся ночевать на дереве.

Сибирячка призналась, что захотела даже угостить сову хомячками, но супруг отговорил, так как птица могла бы насовсем поселиться у их окна.

Напомним, в Новосибирске создадут центр для диких животных после скандала с медведями.