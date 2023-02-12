Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске заметили длиннохвостую неясыть на Затулинке

Фото В Новосибирске заметили длиннохвостую неясыть на Затулинке
Фото В Новосибирске заметили длиннохвостую неясыть на Затулинке

Фото: Pixabay.com

Жители Новосибирска увидели хищную сову.

В Новосибирске жители Затулинского жилмассива увидели длиннохвостую неясыть. Об этом в своём телеграм-канале сообщил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

«Как шутят наши охотоведы, если тебе сорок лет, и к тебе еще не прилетела почтовая сова с письмом из Хогвартса, значит ты магл. Увы, но это не почтовая сова, а длиннохвостая неясыть. Этих хищных птиц можно часто увидеть в Новосибирске, так как город для них — шведский стол», — отметил он.

Ранее Сиб.фм писал, что в Бердске местная жительница заметила длиннохвостую неясыть, которая начала охоту на хомячков, живущих у женщины на подоконнике. Сибирячка заметила дикую гостью вечером 1 февраля. Хозяева квартиры услышали стук на подоконнике, а за окном увидели сову. Несмотря на то, что женщина убрала грызунов подальше от окна, неясыть остаётся ночевать на дереве.

Сибирячка призналась, что захотела даже угостить сову хомячками, но супруг отговорил, так как птица могла бы насовсем поселиться у их окна.

Напомним, в Новосибирске создадут центр для диких животных после скандала с медведями.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20164
Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала о работе матери
12516
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
11725
Стриптизерша из Новосибирска рассказала о стоимости танцев в приватных комнатах
10204
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
9551
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
9096
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов
8615
Жители Новосибирска больше 40 лет несут игрушки к могиле зверски убитого мальчика