Новосибирская область стала лидером в СФО по младенческой смертности

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В 2022 году в Новосибирской области умерли 146 детей.

В Новосибирской области зафиксирован самый высокий в Сибири уровень по числу смертей младенцев. Об этом сообщил РБК-Новосибирск со ссылкой на Минздрав.

Как пояснили в министерстве, за 2022 год умерло 146 детей до 1 года — столько же, сколько и годом ранее.

На втором месте антирейтинга Красноярский край — 137 детей и, на третьем, Иркутская область — 120 детей.

Смертность в основном вызвана болезнями, возникшими во время беременности.

«В первую очередь — внутриутробные инфекции; врожденные пороки развития, несовместимые с жизнью; смерть на дому от внешних причин», — уточнили в ведомстве.

Как ранее писал Сиб.фм, в СУ СКР по Новосибирской области заявили, что возбудили уголовное дело из-за гибели двухмесячного ребёнка в Центральной районной больнице Чистоозёрного – как утверждает мать, виноват «пьяный анестезиолог».