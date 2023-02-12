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общество

Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе

Фото Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе
Фото Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе

Фото: «АиФ-Новосибирск»

В Новосибирске посетительница кафе пожаловалась на некачественную еду.

Жительница Новосибирска принесли обычные пельмени вместо равиоли. Об этом сибирячка заявила на сервисе отзывов Flamp. По её словам, внутри был застывших сыр, а само тесто было холодным, как и всё блюдо.

Так называемые равиоли за 450 рублей посетительница есть не стала. Кроме того, жалобы в отзыве касались также салата Цезарь, который якобы сильно отдавал рыбой.

Сибирячка заявила, что блюда она ждала около 40 минут, несмотря на то, что зал был почти пустой. Согласно сервису, средний чек в заведении — 1,5 тысячи рублей.

Напомним, туалет на Михайловской набережной в Новосибирске превратят в кафе.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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