Банк дарит россиянам призы и повышенный кешбек

Фото: pixabay.com

Банк «Открытие» предлагает держателям кредитных карт кешбек и бонусы к праздником в честь Дня всех влюблённых и Дня защитника Отечества. Всё это можно получить за покупки в отдельных категориях.

Воспользоваться таким предложением могут действующие клиенты банка — держатели кредитных карт «120 дней» или Opencard, оформленных не позднее 3 февраля 2023 года. До 26 февраля клиентам необходимо совершить по любой карте не менее трёх покупок на любую сумму в промо-категориях «Рестораны», «Цветы», «Красота», «Развлечения», «Подарки», «Кинотеатры», «Отели», «Авиа и ж/д билеты», «Образование» или «Платные дороги». Можно сделать три покупки в одной категории или в разных.

Все клиенты, выполнившие эти условия, гарантировано получат кешбек на покупки в праздничных категориях. Кроме того, 24 марта участников ждёт розыгрыш четырнадцати призов.

«Традиционно банки устраивают акции для новых клиентов. Мы решили изменить эту традицию и показать, как любим и ценим своих действующих клиентов. Поэтому мы запустили для них акцию, позволяющую совершать выгодные покупки к февральским праздникам и радовать близких», — прокомментировал Олег Сапегин, лидер трайба «Кредитные карты» банка.

Подробнее об условиях предложения можно узнать на официальном сайте банка.