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Эксперт: ежемесячный объём переводов в юанях по России превысит 100 млн рублей

Фото Эксперт: ежемесячный объём переводов в юанях по России превысит 100 млн рублей
Фото Эксперт: ежемесячный объём переводов в юанях по России превысит 100 млн рублей

Фото: pixabay.com

Возможность переводить денежные средства в китайской валюте на счета в российских банках получили клиенты ВТБ, сообщила пресс-служба кредитной организации. Сервис доступен через дистанционные каналы и в офисах банка, а также при проведении операций с брокерского счёта.

Как рассказал начальник управления «Переводы» банка Алексей Хранилов, внедрение переводов в юанях внутри России дает новые возможности — можно купить валюту по более выгодному курсу и пополнить валютные счета или вклады в юанях, открытые в других банках. «Сегодня мы наблюдаем устойчивый тренд на дедолларизацию как глобальных экономических процессов, так и повседневных расчетов среди населения. в этом направлении. Мы прогнозируем, что объем подобных переводов превысит 100 млн в рублевом эквиваленте ежемесячно», — отметил эксперт.

Сегодня клиенты банка могут переводить средства онлайн в 10 стран ближнего зарубежья и регионов Азии. Совершить трансграничный перевод можно разными способами: по банковским реквизитам, по номеру карты или по номеру телефона.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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