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Факторинговый портфель банка в 2022 году превысил 11 млрд рублей

Фото Факторинговый портфель банка в 2022 году превысил 11 млрд рублей
Фото Факторинговый портфель банка в 2022 году превысил 11 млрд рублей

Фото: Густаво Зырянов

По итогам 2022 года факторинговый портфель банковской группы ЗЕНИТ превысил 11 млрд рублей, что почти в 1,7 раза выше показателей 2021 года. Банк и его дочерняя компания профинансировали свыше 32 тыс. поставок, а совокупный объём предоставленных средств клиентам составил более 26 млрд рублей.

За отчётный период факторинговый бизнес достиг плановых значений по ключевым финансовым показателям. Положительная динамика портфеля составила более 65 %. Основную долю занимают компании оптовой торговли и промышленности. Факторинговые услуги оказываются компаниям как малого, так и крупного бизнеса.

«В 2022 году наш банк сохранил положительную динамику роста факторингового портфеля. Мы настраивали условия под потребности наших клиентов. Они постоянно получали финансирование, за счёт чего смогли обеспечить беспрерывность бизнес-процессов и работы со своими поставщиками и покупателями», — отметил генеральный директор ООО «ЗЕНИТ ФИНАНС», начальник управления факторинга Банка ЗЕНИТ Андрей Бахтин.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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