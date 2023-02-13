«Герои с нашего двора!»: новый поезд в новосибирском метро

Фото: Виталий Иванин

Состав брендирован изображениями серии «Герои #СвоихНеБросаем», посвященной российским военнослужащим; в серии приняли участие 49 ветеранов и участников боевых действий и 58 детей.





Официальный запуск третьего поезда метро с участниками Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!» состоялся на станции «Площадь Гарина-Михайловского». Все четыре вагона состава оформлены на основе серии «Герои #СвоихНеБросаем», посвящённой действующим военным, ветеранам боевых действий Афганистана, северокавказских кампаний, Сирии, кавалерам государственных орденов и медалей.

Патриотическое мероприятие собрало более 200 человек: ветеранов боевых действий, военнослужащих, кадетов, юнармейцев и школьников. Перед открытием поезда была объявлена минута молчания в память о погибших накануне при взрыве газа в жилом доме жителях Новосибирска.





- Глядя на фотографии людей, защищающих наше Отечество каждый день, зачастую ценой своей жизни, мы сохраняем наши традиции: помнить настоящих героев всегда. Особенно это важно для тех молодых людей, которые решили себя посвятить служению Родине, – отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.





В экспозиции поезда представлены фотографии участников серии – 49 ветеранов боевых действий и 58 детей. Вместе с ними изображены архитектурные, научные и культурные объекты, с которыми связаны важнейшие победы в истории нашей страны: Храм Христа Спасителя в Москве, скульптура Родина-мать в Волгограде, Оперный театр в Новосибирске и многие другие. Эти объекты и герои серии соединены лентой, символизирующей неразрывную связь людей с великими победами и достижениями России.





- Эта серия создана в поддержку наших военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой. Также она посвящена преемственности поколений и традиций. Поэтому наши воины изображены вместе с ребятами из военно-патриотических клубов, юнармии, кадетских корпусов. Тех ребят, которые уже завтра будут трудиться над развитием и благополучием нашей страны, – рассказал автор проекта «Герои с нашего двора!» Александр Борматов.





По словам участников мероприятия, такие патриотические акции очень важны именно сегодня, когда вся страна объединилась для защиты своих людей.





- Сделано своевременное, правильное, нужное дело. От имени ветеранов Афганистана хочу поблагодарить организаторов, активистов проекта «Герои с нашего двора!» и всех неравнодушных новосибирцев за то, что появился этот поезд. Сегодня страна переживает непростое время, ей брошен исторический вызов. Поэтому такая гражданская поддержка сейчас всем нам очень важна, — подчеркнул полковник советской разведки, ветеран войны в Афганистане и республике Ангола Владимир Шуплецов.





Брендированный поезд серии «Герои #СвоихНеБросаем» следует по обеим веткам новосибирского метрополитена. Ежемесячно он будет перевозить более 600 000 пассажиров.