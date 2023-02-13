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Клиенты банков стали пользоваться онлайн приложением чаще

Фото Клиенты банков стали пользоваться онлайн приложением чаще
Фото Клиенты банков стали пользоваться онлайн приложением чаще

Фото: pixabay.com

В январе посещаемость мобильной версии ВТБ Онлайн выросла в среднем до 9 млн раз в сутки. Это на треть выше значений, чем год назад, сообщила пресс-служба кредитной организации. Рекордное для банка количество сессий зафиксировано 31 января — более 10,6 млн.

Клиенты активно прибегают к использованию дистанционных каналов — на сегодняшний день доля онлайн-пользователей превышает 72%. Аудитория постоянно растёт — только за прошлый год она увеличилась более чем на 10%. Свыше 12 млн пользователей совершают повседневные операции, оформляют продукты и управляют своими данными. Активнее всего дистанционные каналы используются для размещения сбережений: в январе клиенты банка открыли онлайн более 81% вкладов и накопительных счетов. На втором месте — потребительские кредиты, онлайн-доля которых достигла 50%. Кроме того, каждый второй пользователь удаленно оплачивает ЖКУ и услуги связи. Эта статистика свидетельствует о стабильной работе мобильного приложения и его востребованности, несмотря на все сложности, с которыми банки столкнулись в 2022 году.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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