Мобилизованный Андрей Канавец из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Фото: Администрация Купинского района

Мобилизованный из Новосибирской области погиб на спецоперации.

Мобилизованный из Купинского района Новосибирской области Андрей Канавец погиб на спецоперации. Об этом сообщили в администрации района.

По данным властей, мужчина родился в 1983 году, в 2001 отслужил в армии, после чего жил и работал в городе Купино. В сентябре 2022 года его призвали в армию в рамках частичной мобилизации.

Погиб он 1 февраля 2023 года. Простились с участником СВО 11 февраля.



Как ранее писал Сиб.фм, новосибирские мобилизованные уже знают, куда потратят выплаты из бюджета и зарплатные довольствия.