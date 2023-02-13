Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

Мобилизованный Андрей Канавец из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Фото Мобилизованный Андрей Канавец из Новосибирской области погиб в зоне СВО
Фото Мобилизованный Андрей Канавец из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Фото: Администрация Купинского района

Мобилизованный из Новосибирской области погиб на спецоперации.

Мобилизованный из Купинского района Новосибирской области Андрей Канавец погиб на спецоперации. Об этом сообщили в администрации района.

По данным властей, мужчина родился в 1983 году, в 2001 отслужил в армии, после чего жил и работал в городе Купино. В сентябре 2022 года его призвали в армию в рамках частичной мобилизации.

Погиб он 1 февраля 2023 года. Простились с участником СВО 11 февраля.

Как ранее писал Сиб.фм, новосибирские мобилизованные уже знают, куда потратят выплаты из бюджета и зарплатные довольствия.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20579
Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала о работе матери
12815
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
12704
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
11966
Стриптизерша из Новосибирска рассказала о стоимости танцев в приватных комнатах
8747
Жители Новосибирска больше 40 лет несут игрушки к могиле зверски убитого мальчика
8211
Уроженец Новосибирской области Иван Трубицын погиб в ходе СВО
7999
Депутат из Новосибирска Антонов рассказал о жизни мобилизованных в Нью-Йорке