Мобилизованный Андрей Канавец из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Фото: Администрация Купинского района
Мобилизованный из Новосибирской области погиб на спецоперации.
Мобилизованный из Купинского района Новосибирской области Андрей Канавец погиб на спецоперации. Об этом сообщили в администрации района.
По данным властей, мужчина родился в 1983 году, в 2001 отслужил в армии, после чего жил и работал в городе Купино. В сентябре 2022 года его призвали в армию в рамках частичной мобилизации.
Погиб он 1 февраля 2023 года. Простились с участником СВО 11 февраля.
Как ранее писал Сиб.фм, новосибирские мобилизованные уже знают, куда потратят выплаты из бюджета и зарплатные довольствия.
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