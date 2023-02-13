Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

На 14 февраля россияне получат безлимитный доступ к популярным сервисам для знакомств

Фото На 14 февраля россияне получат безлимитный доступ к популярным сервисам для знакомств
Фото На 14 февраля россияне получат безлимитный доступ к популярным сервисам для знакомств

Фото: «Мегафон»

Yota предоставит своим абонентам безлимитный мобильный интернет на популярные сервисы для знакомств. Традиционно накануне Дня всех влюбленных трафик в таких приложениях существенно возрастает.

С 13 по 15 февраля абоненты мобильного оператора смогут знакомиться, не думая о потраченных гигабайтах в пакете, в самых популярных сервисах: Tinder, LovePlanet, «ДругВокруг», «Знакомства@Mail.Ru» и «Мамба».

Активность россиян в дейтинговых сервисах постоянно растет — об этом свидетельствуют обобщенныеданные о трафике. Чаще всего абоненты находят время для онлайн-знакомств в будни — в выходные количество пользователей сокращается в среднем на 12%. Максимальная активность в течение года наблюдается в июле и августе, а также перед Новым годом в ноябре и декабре.

Традиционный пик трафика приходится также на начало февраля. В прошлом году 14 февраля количество пользователей сервисов для знакомств увеличилось почти в полтора раза по сравнению с предыдущими днями.

В среднем пользователи таких сервисов тратят на онлайн-знакомства и общение 23 минуты в день. Больше всего — 27 минут — в Чукотском автономном округе, в Краснодарском крае – 26 минут.

Чаще всего знакомятся онлайн в Москве и Московской области — здесь находится 12,2% от всех пользователей приложений, чуть менее активны жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 4,3%, далее в топе Республика Башкортостан, Новосибирская область и Краснодарский край. Меньше всего тех, кто знакомится онлайн, в Норильске, а также Чукотском АО.

Пользователи оператора связи могут подключить постоянно действующую безлимитную опцию на приложение Tinder, и трафик на этот сервис не будет расходовать пакет. Абоненты оператора могут гибко настраивать свой тариф, исходя из собственных предпочтений, и добавлять бесплатный трафик на отдельные приложения или категории сервисов, которыми пользуются чаще всего, например, музыка, кино, видеосвязь, маркетплейсы и другие.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Диана Джафарова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20794
Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала о работе матери
18409
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
12960
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
12141
Стриптизерша из Новосибирска рассказала о стоимости танцев в приватных комнатах
8848
Жители Новосибирска больше 40 лет несут игрушки к могиле зверски убитого мальчика
8299
Уроженец Новосибирской области Иван Трубицын погиб в ходе СВО
8071
Депутат из Новосибирска Антонов рассказал о жизни мобилизованных в Нью-Йорке