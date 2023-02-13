Новосибирский художественный музей открыл свое отделение в аэропорту Толмачево

Фото: Новосибирский государственный художественный музей

9 февраля в Новосибирске открылся самый красивый аэровокзал страны, и команда Новосибирского художественного музея внесла свой вклад.

В новом терминале новосибирского аэропорта Толмачево имени Александра Покрышкина открылся Художественный музей со своей уникальной концепцией картин в иллюминаторах. Новосибирский государственный художественный музей является одним из знаковых учреждений региона, и его отделение в аэропорту стало визитной карточкой Новосибирской области.

Сразу после стойки регистрации и контроля досмотра пассажиров на полуэтаже аэровокзала расположилась зона отдыха, оформленная произведениями живописи из собрания Новосибирского художественного музея, оригинальный макет подготовлен командой музея.

Для создания арт-объекта, символизирующего борт самолета, были использованы самые знаковые шедевры, представленные в постоянной экспозиции Художественного музея. Одно из центральных мест занимает портрет Екатерины II в храме богини Правосудия Дмитрия Левицкого, внутреннюю обшивку самолета украшают пейзажи Николая Рериха. В проекте представлены полотна из коллекции русской живописи XVIII – начала ХХ веков, составляющие золотой фонд собрания музея: произведения К.П. Брюллова, В.А. Тропинина, И.И. Шишкина, И.Е. Репина, В.И. Сурикова, П.П. Кончаловского. Важным разделом выставки стали произведения выдающихся сибирских художников, сыгравших огромную роль в художественной жизни Сибири и в становлении своеобразного «сибирского стиля» в изобразительном искусстве: Н.И. Чевалкова, А.В. Вощакина и Н.Д. Грицюка.

Созданное арт-пространство гармонично дополнило футуристический дизайн аэропорта, стало ключевым элементом наряду с «парящей кровлей».

С высоты здание Новосибирского художественного музея напоминает самолет. Такая аналогия не случайна. Творчество, общение с прекрасным подобно полету. Полет – не только перемещение из пункта А в пункт Б. Это предвкушение, неизведанные и вдохновляющие эмоции, яркие впечатления, встречи с интересными людьми, узнавание нового. Все это справедливо и для музея.

Специально для проекта были отреставрированы пассажирские кресла легендарного ТУ-134: металлические части заново покрашены, сиденья перетянуты новым современным обивочным материалом. Здесь можно с комфортом расположиться в ожидании рейса и прикоснуться к удивительному миру искусства. Мечтая о путешествии, любоваться в иллюминатор знаменитой «Лунной ночью» Архипа Куинжи, «Парижскими огнями» Константина Коровина, «Европейским флотом на рейде у острова Крит» Ивана Айвазовского.

Новосибирский государственный художественный музей во многом задает тренды развития художественной жизни региона, обогащая ее новыми форматами. Арт-проект в аэропорту Толмачево – очередной шаг в расширении выставочного пространства, шаг навстречу жителям и гостям региона, дающий возможность даже в условиях предполетного дефицита времени познакомиться с фондами музея.