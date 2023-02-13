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общество

Пенсионера взяли под стражу за совращение 8-летнего ребенка в Забайкалье

Фото Пенсионера взяли под стражу за совращение 8-летнего ребенка в Забайкалье
Фото Пенсионера взяли под стражу за совращение 8-летнего ребенка в Забайкалье

Freepik, authors: AHMET YARALI

Пенсионера из Забайкальского края, обвиняемого в надругательстве над 8-летним ребенком, заключили под стражу на два месяца.

Пожилого жителя города Могоча Забайкальского края, которого обвиняют в надругательстве над 8-летней девочкой, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщил старший помощник прокурора региона Евгений Синельников, пишет zabnews.

По данным следствия, мужчина затащил девочку в свой автомобиль и надругался над ней, не совершая полового контакта.

«Могочинский районный суд заключил под стражу подозреваемого сроком на два месяца, решение поддержал гособвинитель», – рассказал сотрудник ведомства.

Напомним, убившего табуреткой друга жителя Новосибирской области будут судить за сексуальное насилие.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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пенсионер
обвинение
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