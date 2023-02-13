Погрузка строительных грузов на железной дороге в Новосибирской области увеличилась почти на 10% в январе

Фото: Густаво Зырьянов

В январе 2023 года погрузка строительных грузов на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области составила 247 тыс. тонн, что на 9,9% выше показателя января прошлого года.

Основная часть грузов погружена на железнодорожных станциях Изынский и Ложок Западно-Сибирской магистрали. Рост объема погрузки с начала года обусловлен адресной работой с грузоотправителями и расширением рынка сбыта.

Отметим, что в 2022 году в Новосибирской области было погружено 630,5 тыс. тонн строительных грузов, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее.