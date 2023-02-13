Программу по обеспечению безопасности систем газоснабжения в жилых домах разработают в Новосибирской области

Фото: nso.ru

На оперативном совещании губернатор Андрей Травников подчеркнул, что мероприятия по предотвращению трагедий, подобных произошедшей на прошлой неделе на улице Линейной, нельзя проводить формально. Надо проанализировать риски и в ближайшие дни реализовать необходимые мероприятия.

Министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов и мэр Новосибирска Анатолий Локоть доложили губернатору о том, что уже сделано для обеспечения безопасности в системах газоснабжения жилых домов.

В Новосибирской области работают две крупные организации — «Новосибирскоблгаз» и «Газпром газораспределение». Они обслуживают внешние и внутренние системы газораспределения в домах на сжиженном газе. Сейчас специалисты организаций проводят диагностику оборудования, проверяют внешние сети, и внутренние — во время поквартирного обхода. В случае выявления нарушений дом отключается, оборудование заменяется. Как уточнил министр, в первую очередь специалисты работали в домах по спискам, которые были изъяты у задержанных по делу о взрыве дома на Линейной.

«Чтобы сотрудников газовых компаний пускали во все квартиры, нужно взаимодействие с управляющими организациями и старшими по домам, такую работу организовываем. Нужна помощь муниципалитета и Жилнадзора (государственной жилищной инспекции Новосибирской области — прим.). Уже с сегодняшнего дня Жилнадзор начинает работу с управляющими организациями по вопросу заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», — доложил Губернатору порядок оперативных действий по решению поставленной задачи министр.

Министерство уже разрабатывают план долгосрочных мероприятий, сообщил глава минЖКХ. Среди них есть предложения по переводу домов со сжиженного на природный газ и по установке сигнализаторов утечки газа. Как считает Анатолий Локоть, необходима и профилактическая работа с жителями газифицированных домов, которая позволит исключить риск доступа к газовому оборудования частных организаций.

По мнению губернатора, обеспечение безопасности в работе систем газоснабжения жилых домов должно происходить не только в Новосибирске. Во многих городских округах и районных центрах есть газифицированные многоквартирных дома.

Главам районов, городских округов также важно обеспечить выполнение полного перечня как оперативных, так и долгосрочных мероприятий. При разработке программы Андрей Травников рекомендовал использовать опыт по обеспечению пожарной безопасности индивидуальных домов, в которых проживают многодетные семьи. Здесь нужен комплексный подход: начиная от установок датчиков и заканчивая выстраиванием системы профилактики с регулярными обходами.

Срочные мероприятия по безопасности работы системы газоснабжения — это не все работы, которые планируют провести региональные власти. Губернатор подчеркнул, что нужно подойти к вопросу планово и системно. Он поставил всем руководителям районов и городских округов задачу поучаствовать в подготовке соответствующей программы.