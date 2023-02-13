Президент X5 Group рассказала об эффективности аргоконтрактов в Сибири

В 2022 году компания X5 Group начала сотрудничество с 1 174 российскими поставщиками.

Поставки овощей на полки магазинов X5 Group в Сибири в этом году обеспечены исключительно локальными производителями за счет агроконтрактов, заявила президент компании Екатерина Лобачева. Об этом она рассказала на первой федеральной конференции X5 Group для партнеров в сфере малого бизнеса.

X5 Group — ведущая продуктовая розничная компания в России, управляющая торговымисетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик».

Компания провела первую федеральную конференцию партнёров в сфере малогопредпринимательства «Малому бизнесу – большую полку!». В ней поучаствовалипредставители малого бизнеса, органов власти, деловых объединений и экспертногосообщества. Среди спикеров пленарной сессии конференции — первый заместительпредседателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин, руководитель Федеральнойантимонопольной службы РФ Максим Шаскольский, статс-секретарь — заместитель министрапромышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, председатель комитета ГосударственнойДумы РФ по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, генеральныйдиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, президент X5 Group Екатерина Лобачева.Всего на мероприятие зарегистрировалось более 500 участников, представляющих малыйагробизнес и фермерство. Участие предпринимателей со всей страны стало возможным благодаря содействию Корпорации МСП, ТПП РФ, «ОПОРЫ РОССИИ», «Деловой России» и другим некоммерческим организациям, представляющим интересы бизнеса.

Участники мероприятия обсудили форматы совместной работы малого бизнеса с крупными компаниями в сфере ритейла, включая сотрудничество через агроконтракты — когда торговая сеть фактически субсидирует будущий урожай сельхозпредприятия.

Как пояснил ритейлер, за счет агроконтрактов торговля, например, выходит на самообеспечение корнеплодами, это достигается за счет партнерства с локальными производителями, которые в свою очередь получают стабильный канал сбыта.

Было отмечено, что с их помощью потребности всех сибирских «Пятерочек» в картофеле, моркови, капусте, свекле в сезоне 2022-2023 гг. были на 100% закрыты местными поставщиками.

Первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин, который также принял участие в конференции, подчеркнул, что «эффективная работа малых форм хозяйствования и их объединений является обязательным условием формирования конкурентной среды в агропромышленном комплексе, развития сельскохозяйственного производства, обеспечения занятости и повышение доходов населения в сельской местности». По словам Яцкина, это «важная составляющая социального и экономического благополучия россиян». «При этом вопрос реализации продукции фермерских хозяйств остается одним из основных для устойчивого функционирования предпринимательства на селе», — добавил он.

В конференции приняли участие представители бизнеса, органов власти, деловых объединений и экспертного сообщества. Среди спикеров пленарной сессии конференции — глава ФАС Максим Шаскольский, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин и другие.

Участники конференции также смогли посетить магазины, распределительные центры и даркстор ритейлера для ознакомления со всей цепочкой движения товаров от поставщика до полки магазина.

X5 уделяет большое внимание работе с представителями малого и среднего бизнеса. В целом, доля субъектов МСБ среди поставщиков Х5 в 2022 году составила порядка 70%, а доля микропредприятий[1] и малых предприятий[2] – 56%. В прошлом году X5 начала сотрудничать с 1 174 российскими поставщиками, среди которых 803 компании являются микропредприятиями, а 243 – малыми предприятиями. Всего на полках торговых сетей Х5 на конец прошлого года была представлена продукция почти 5 200 поставщиков, 2 901 из которых – микро- и малые компании.

Для расширения пула небольших поставщиков в прошлом году Х5 в рамках проекта Корпорации МСП открыла 19 «Фермерских островков» в формате shop-in-shop (магазин в магазине) в торговой сети «Пятерочка» и один в «Перекрестке». Кроме того, X5 предоставляет партнерам аналитические инструменты Dialog X5.Insights, как, например, бесплатную возможность отслеживания динамики основных метрик по категориям, в которых работает поставщик.