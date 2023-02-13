В Новосибирске 13 февраля очистят от снега 15 улиц

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм
Стало известно какие улицы Новосибирска очистят от снега 13 февраля.
В Новосибирске продолжается уборка снега с улиц. В мэрии рассказали, где будут проводится работы 13 февраля.
В Дзержинском районе техника будет работать на улице Кошурникова.
В Калининском районе в порядок приведут улицу Краузе. Кроме этого, на улице будут производить вывоз снега с остановок общественного транспорта.
В Кировском районе снегоуборочная техника появится на улицах Ватутина, Мира и Бугринском мосту.
В Ленинском районе очистят улицу 9-й Гвардейской Дивизии.
В Октябрьском районе снег уберут на улице Кирова.
В Первомайском районе техника пройдет на Героев Революции и Эйхе, а в Советском районе – на Морском проспекте и улице Варшавской.
В Центральном округе работы запланированы на Красном проспекте, Ипподромской, Владимировской и Нарымской.
Как ранее писал Сиб.фм, Новосибирск закупил 65 тысяч тонн противогололедных смесей на зиму.
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