В Новосибирске будут судить учителя физкультуры после смерти школьницы в бассейне

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Уголовное дело о гибели школьницы в бассейне в Новосибирске дошло до суда.

В Новосибирске уголовное дело о гибели второклассницы в школьном бассейне рассмотрит суд. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Заместитель прокурора Дзержинского района г.Новосибирска утвердил обвинительное заключение в отношении учителя физкультуры МБО СОШ N 197 г.Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — уточнили в ведомстве.

Напомним, 15 ноября на уроке физкультуры в бассейне школы №197 под водой была обнаружена ученица 2 класса без сознания. Её доставили в больницу в тяжелом состоянии, где она 16 ноября, она скончалась. По версии следствия, учитель физкультуры превысил загрузку бассейна и вовремя не оказал помощь пострадавшей школьнице.

Уголовное дело рассмотрит Дзержинский районный суд.