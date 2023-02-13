Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске до суда дошло дело о гибели школьницы в бассейне

Фото В Новосибирске до суда дошло дело о гибели школьницы в бассейне
Фото В Новосибирске до суда дошло дело о гибели школьницы в бассейне

Фото: Сиб.фм

Суд рассмотрит дело в отношении учителя физкультуры, которого обвиняют в смерти новосибирской школьницы в бассейне.

Уголовное дело о гибели второклассницы в школьном бассейне рассмотрит Дзержинский районный суд Новосибирска. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Заместитель прокурора Дзержинского района г.Новосибирска утвердил обвинительное заключение в отношении учителя физкультуры МБО СОШ N 197 г.Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — уточнили в ведомстве.

Напомним, 15 ноября на уроке физкультуры в бассейне школы №197 под водой была обнаружена ученица 2 класса без сознания. Её доставили в больницу в тяжелом состоянии, где она 16 ноября, она скончалась. По версии следствия, учитель физкультуры превысил загрузку бассейна и вовремя не оказал помощь пострадавшей школьнице.

Бассейн был закрыт на время проведения следственных мероприятий.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20700
Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала о работе матери
16120
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
12894
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
12052
Стриптизерша из Новосибирска рассказала о стоимости танцев в приватных комнатах
8804
Жители Новосибирска больше 40 лет несут игрушки к могиле зверски убитого мальчика
8258
Уроженец Новосибирской области Иван Трубицын погиб в ходе СВО
8038
Депутат из Новосибирска Антонов рассказал о жизни мобилизованных в Нью-Йорке