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В Новосибирске на улице Выборной перевернулся автомобиль

Фото В Новосибирске на улице Выборной перевернулся автомобиль
Фото В Новосибирске на улице Выборной перевернулся автомобиль

Фото: паблик в "ВК" "Инцидент Новосибирск"

В Октябрьском районе Новосибирска автомобиль перевернулся на дороге.

В Новосибирске на улице Выборной перевернулся Land Cruiser Prado. Об этом сообщили в паблике "ВК" "Инцидент Новосибирск".

"На улице Выборной, в районе дома № 122/2, перевернулся автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. О пострадавших не сообщается. В сторону Большевистской движение затруднено", — сообщили о подробностях очевидцы.

Как ранее писал Сиб.фм, перевернувшийся на площади Труда автомобиль каршеринга попал на видео в Новосибирске.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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