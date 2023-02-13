В Новосибирске на улице Выборной перевернулся автомобиль

Фото: паблик в "ВК" "Инцидент Новосибирск"

В Октябрьском районе Новосибирска автомобиль перевернулся на дороге.

В Новосибирске на улице Выборной перевернулся Land Cruiser Prado. Об этом сообщили в паблике "ВК" "Инцидент Новосибирск".

"На улице Выборной, в районе дома № 122/2, перевернулся автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. О пострадавших не сообщается. В сторону Большевистской движение затруднено", — сообщили о подробностях очевидцы.

Как ранее писал Сиб.фм, перевернувшийся на площади Труда автомобиль каршеринга попал на видео в Новосибирске.