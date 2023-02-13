В Новосибирске объёмы продаж новостроек в январе снизились на 54%

Фото: Максим Николаев

Несмотря на снижение объёма продаж новостроек в Новосибирске, показатели в январе превысили ожидания.

В Новосибирской области в январе 2023 года в зарегистрировали 1724 договоров участия в долевом строительстве, что на 54% показателей декабря 2022 года и 22% скромнее, чем в январе годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии региона сообщает независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Несмотря на данные, показатель оказался выше ожиданий большинства руководителей отделов продаж. Поэтому подавляющая часть ведущих застройщиков региона выполнила планы по объёму реализации, отметил Николаев.

«Продажники опасались повторения января 2017 года, когда после перехода в рынок покупателя продажи к декабрю 2016 года обвалились в 3,2 раза. Продажи в январе практически совпадает со средневзвешенным показателем по январю за 7 предыдущих лет. Не произошло обвала и числа ипотечных сделок на новостройки. В Новосибирской области зафиксировано 5 586 регистрационных записей об ипотеке, это 14,5% меньше, чем в январе 2022 года, на 23% больше января 2020 года и в 2 раза больше, чем в январе 2017 года», — говорит эксперт.

По словам Сергея Николаева, на рынке новостроек Новосибирска остались два основных сегмента, где спрос превышает предложение это квартиры в сданных домах, которые можно купить напрямую от застройщика и слабое развитие индустриального ИЖС.

Напомним, ранее федеральный застройщик получил разрешение на строительство первого проекта в Новосибирской области.