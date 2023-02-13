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В Новосибирске приговорили иностранного террориста за пропаганду радикального ислама

Фото В Новосибирске приговорили иностранного террориста за пропаганду радикального ислама
Фото В Новосибирске приговорили иностранного террориста за пропаганду радикального ислама

Фото пресс-службы УФСБ России по Новосибирской области

1-ый Восточный окружной военный суд вынес приговор иностранцу, который пропагандировал терроризм в новосибирской колонии.

В Новосибирск Джахонгир Муллабаев попал по приговору Московского областного суда за совершение особо тяжких преступлений. Сидеть ему предстояло 16 лет. Однако в новосибирской колонии строгого режима иностранец продолжил свою деятельность и создал религиозно-экстремистскую ячейку.

«Следственным отделом УФСБ в отношении Джахонгира Муллабаева возбуждено, расследовано и передано в суд уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)», – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

Фото В Новосибирске приговорили иностранного террориста за пропаганду радикального ислама 2

Дело рассматривал 1-ый Восточный окружной военный суд, который приговорил террориста к 9 годам колонии строгого режима, учитывая прошлый срок Муллабаева.

Также напомним, что в конце ноября прошлого года этот же суд приговорил Фархода Мадумарова, который обосновался в Новосибирске и направил на финансирование джихада более 2,4 миллиона рублей.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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