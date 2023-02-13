В Новосибирске лидера мусульманской организации осудили за нелегальную гостиницу для мигрантов

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В Ленинском районном суде Новосибирска вынесли приговор организатору нелегальной гостиницы для мигрантов: Рафаиль Сулейманов открыл ночлежку рядом с Хилокским рынком.

В поле зрение оперативников ФСБ здание без адреса у Хилокского рынка попало год назад – в феврале 2022-го. После рейда выяснилось, что в гостинице проживали порядка 40 граждан Республики Узбекистан.

Проверка показала, что 12 мигрантов находились на территории Новосибирска нелегально – на них полицейские составили протоколы по части 1 статьи 18.8 КоАП России и выдворили их на родину, а вот владельцу ночлежки – 63-летнему Рафаилю Сулейманову обвинение предъявили за организацию незаконной миграции.

«Жители указанной гостиницы подтвердили, что собственником «нелегального общежития» является председатель централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман города Новосибирска и Новосибирской области Рафаиль Сулейманов. Сулейманов лично принимал оплату наличными и банковским переводом»,

– говорится в материалах дела.

Главу организации судили по части 1 статьи 322.1 УК РФ. Рафаилю Сулейманову грозило пять лет тюремного заключения. Однако Ленинский районный суд учёл смягчающие обстоятельства и назначил фигуранту 1,5 года условно.

Напомним, как сообщали в «Новосибирскстате», в прошлом году в Новосибирскую область прибыли 46,9 тысячи мигрантов, но это речь только об официальных данных. Как говорят эксперты, реальная цифра может быть намного больше.