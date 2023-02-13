В Новосибирске выберут первую сладкую королеву

Фото: «Сладкая королева»

14 марта в ресторане «Мёд» состоится открытие первого в России конкурса «Сладкая Королева», в котором примут участие кондитеры, фуд-флористы, пряничных дел мастера, владельцы кондитерских. О том, как пришла идея организации такого конкурса, какова его цель, секреты и перспективы, которые открываются перед участницами, а также что такое философия сладкой жизни — в интервью Сиб.фм рассказала Наталья Бутарева, «Миссис бизнес Новосибирск-2021», владелица кондитерской «ЭльКремо».

Кому и когда пришла идея проведения конкурса «Сладкая Королева» в Новосибирске?

Это очень интересная история. В 2021 году я стала победительницей конкурса «Миссис бизнес Новосибирск». Я пришла туда за короной. Победила я благодаря творческому номеру с тортом. Я придумала драматическую сценку, в которой участвовал торт-бомба. Звучал закадровый голос: «Настала тьма, и миру подложили бомбу!» Я выходила в темноте, в маске, в плаще. «Бомбу» поджигали. Вспыхивал свет, с меня спадали плащ и маска. Я разбивала «бомбу» молоточком — именно так подаётся данный торт. «И тьму победили свет, сладость и любовь!» — Заключал голос за кадром. Потом Дмитрий Иващенко исполнял песню «Любовь», а я демонстрировала зрителям и жюри разбитую «бомбу», внутри которой была сладкая фотография всех участниц мероприятия. Дальше была чистая импровизация: я спустилась со сцены и подарила этот торт своим родителям, которые изобрели такое прекрасное создание, как я. Получив корону, я ходила в ней весь 2022 год: появлялась в ней на всех мероприятиях. В том числе поэтому меня стали называть «Сладкая королева». Я первая «Сладкая королева» в Новосибирске. Этим званием я решила поделиться.

Вы уже организовывали крупные мероприятия или это первый опыт?

В прошлом году я провела праздник кондитерской — ей исполнялось 10 лет. Я всё время на людях, а мой коллектив постоянно находится в цехе в форменной одежде. Пришла идея сделать для них праздник, чтобы они тоже могли побывать на светском мероприятии в кругу клиентов, партнёров и поставщиков. Всего присутствовало 160 человек. На каждого гостя предусматривалось 3 десерта. Было съедено всё. Праздник удался! В этот момент я зажглась, поняла, что хочу ещё эмоций такого плана, что я могу. У меня очень большой ресурс гостеприимства и огромное количество людей, которые мечтают прийти ко мне на чай, поэтому после юбилея кондитерской я создала клуб любителей вкусняшек. В рамках этого клуба провожу кэнди завтраки, кэнди полдники и кэнди ужины.

Почему для конкурса выбрана дата 14 марта?

Четырнадцатое марта выбрано не случайно. Новый год, 14 и 23 февраля, 8 марта — это самый пик работы для кондитеров. Потом мы все немножко выдыхаем и оставшийся год ждём следующего Нового года. Мы специально выбрали это время, чтобы люди отработали и могли спокойно учиться и развиваться.

В чём уникальность конкурса «Сладкая Королева»? Чем он отличается от конкурса кондитерского мастерства?

Уникальность конкурса заключается в том, что мы совмещаем не только соревнования изделиями, но и личностями участников. Это конкурс про личный бренд. Необходимо пройти все этапы и стать королевой. У нас, по сути, школа королев. Мы ведём девочку за руку, чтобы она выросла не только как профессионал, но и как личность. Такой конкурс проходит впервые не только в Новосибирске, но и в России. Не знаю, есть ли что-то подобное в мире. Конечно, мы будем его масштабировать, подключая к участию другие города. Уже есть запросы из Казани и Ачинска.

Расскажите про этапы конкурса.

Конкурс состоит из трёх этапов, по результатам которых участницы не выбывают. Это трансформационный конкурс, поэтому длится 3 недели. 14 марта у нас будет красивое открытие и первый торт. Девочки получат ленту, расскажут о себе и своём изделии. Пройдёт выставка работ, на которой определится, как хорошо они смогли раскрыть заданную тему в рамках полученного заранее технического задания. Важно ответить на вопрос, почему я, как кондитер или сладкий флорист, для раскрытия темы выбрал именно этот вкус. Затем 3 недели будут проходить различные мастер-классы. Всего их заявлено двенадцать по два раза в неделю. Второй тур запланирован в гастроинкубаторе. Шеф-повар Николай Шевченко, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири покажет, как готовить русский десерт, а все участницы попробуют его повторить. Это уникальный десерт, альтернатива чизкейку. У меня 12 лет в кондитерском искусстве, и я не знала про эту сладость, честно! Я думаю, что большинству людей он не знаком. Третий этап — гала-концерт, на котором будет продемонстрирован ролик-самопрезентация, показано дефиле и творческий номер. Все девушки получат свои короны и призы.

По каким критериям будут оцениваться участницы?

Жюри будет оценивать конкурсанток по пяти критериям: креативность, раскрытие темы, эстетика, вкус и презентация изделия.

Кто будет среди членов жюри?

Жюри состоит из двенадцати человек. В основном это профессиональные кондитеры, но не только. Среди судей будут четыре королевы. Яна Барвичуте, которая является «Миссис бизнес Новосибирск», «Миссис бизнес Россия», а возможно и «Миссис бизнес Вселенная», если в ближайшие дни она победит. Также в жюри «Мисс Вселенная» Галина Сауленко; Екатерина Власова, у которой всего пять корон и я. Представляете, мы в 8 рук наденем корону на «Сладкую Королеву»!

Помимо членов жюри участницам смогут отдать свои голоса зрители? На какой площадке пройдёт голосование?

Мы будем проводить голосование на сайте конкурса. Каждая участница получит свою ссылку. Там будут размещены их фотографии и информация, которую они сами предоставят. Любой человек сможет зайти и проголосовать. Голосование будет длиться в течение двух недель. Победит тот, у кого больше аудитория, группа поддержки.

Поделитесь секретами закулисья: что интересного готовят организаторы конкурса?

Королева это про грацию, поэтому у нас будет нетипичное театрализованное представление-дефиле в исторических платьях. Наш партнёр Old dance, студия светских танцев, которые организовывают балы, предоставят платья для этого выхода. Совершенно изумительный адепт винтажной моды, режиссер-постановщик Наталья Костина поставит это дефиле. Конечно, оно будет очень необычным: каждая девушка сможет раскрыть себя и показать суть и грацию, которая живёт внутри каждой девушки.

Какие призы ждут «Сладких Королев»?

Каждая участница, которая придёт на конкурс, обязательно уйдёт с подарком и сможет называть себя «Сладкая Королева» потому, что у неё будет корона. Разница между главной короной «Сладкой Королевы» и остальными лишь в её высоте. Корона за первое место будет высотой в 15 см, короны вице-королевы и за приз зрительских симпатий по 10 см, остальные — пониже. Также главная королева получит призовой фонд в 50 000 рублей и инструменты продвижения личного бренда: у неё будет третья обложка в журнале «Авторский проект», статья в Blogger life и в глянцевом журнале Run away, а также прямой эфир на радио «Серебряный дождь», возможно и интервью в Сиб.фм. У нас нет проигравших. Вопрос лишь в высоте короны. Участница уже выиграет потому, что пройдёт трансформацию.

Как восприняло профессиональное сообщество и власти города проведение такого конкурса?

Все, с кем я делюсь идеей, говорят, что такого ещё не было. Мэрия и профессиональное сообщество сразу поддержали. Органы власти разместят информацию о конкурсе в своих чатах, сделают рассылку пресс-релиза в СМИ, будут присутствовать в качестве жюри на открытии и на гала-концерте и, конечно, наградят трёх участниц и организаторов конкурса Благодарственными грамотами. У всех конкурсанток будет возможность познакомиться с представителями комитета потребительского рынка мэрии города Новосибирска.

До 14 марта осталось чуть больше месяца. Как идёт подготовка, что уже сделано?

Мы начали подготовку с середины января, хотя оказывается, для конкурса это очень мало. Но у нас буквально за 2 недели появилось 26 партнёров, половина состава участниц, 12 членов жюри, «упакованные» соцсети, сайт, брендбук, логотип. Это говорит о том, что наше мероприятие очень нужное для города, для социума. Пространство нас поддерживает. Всё идёт как по маслу.

Конкурс новый, срок подготовки небольшой, как вы смогли так быстро собрать вокруг себя заинтересованных людей?

Мы распространяли информацию через профессиональные сообщества, там где бывают наши потенциальные участницы. Также нас поддержали многие кондитерские магазины. Они разместили на своих ресурсах объявления, и мы получили большой отклик — пришло много заинтересованных участниц.

Кто может стать участником конкурса? Заявки принимаются от желающих в возрасте 18-70 лет, но может ли это быть любитель, который печёт торты дома?

Безусловно! Участником может стать любой человек, который неравнодушен к сладкому искусству, и которому, нужна эта корона. У нас уже есть одна участница, которая дома печёт торты. Муж ей сделал такой подарок. Теперь у неё есть возможность развиваться. Даже если корона, например, будет лежать дома на полочке — это всё равно достижение, шаг вперёд, рост.

А если хочет принять участие мужчина?

У нас всё-таки борьба за звание «Сладкой Королевы». Мужчина не может быть сладкой королевой, он может быть только сладким королём. Это всё-таки женская профессия, и мы пошли простым путём, ориентируясь только на девушек, но никто из мужчин и не обращался, не говорил «Я мечтаю». Таких запросов не было.

Что необходимо сделать для того, чтобы стать участником и какова стоимость?

Первый шаг — оставить заявку на сайте. После этого администратор свяжется, проведёт микрособеседование. Потом необходимо будет заполнить договор и внести предоплату, остаток — до 1 марта. Стоимость участия составляет 25 тысяч рублей, хотя ценность конкурса, конечно, значительно больше. У участницы есть возможность прокачать свой личный бренд, посетить 12 мастер-классов, средняя стоимость которых 3 000 рублей. Также у нас пройдёт фотосессия в императорском стиле, два огромных праздника, куда можно пригласить своих гостей. У девушек соберётся интересный контент, который они смогут правильно использовать, так как пройдут курс по блогингу. Стоимость сейчас небольшая потому, что мы только начинаем.

Сколько уже подано заявок и есть ли среди них кто-то особенный?

План у нас 25 участниц, половина набрана, поэтому мы уже можем провести конкурс. Если будет больше — соревнования будут интереснее. Среди поданных заявок есть одна интересная участница. Это дама элегантного возраста, победительница соответствующего своим годам конкурса. Она преподает этикет, изучает дефиле, участвует в создании костюмов. У неё серьёзная группа поддержки — коллектив «АРТ Берегиня».

Каковы сроки подачи заявки?

С середины января мы начали сбор заявок, он продлится до 1 марта, но никогда не поздно вскочить в последний вагон. Мы открыты и не откажем, но человек сам себя лишит подготовки видеовизитки, номера для творческого конкурса. Те, кто уже пришёл — у них есть преимущество во времени. Также можно пропустить мастер-класс по самопрезентации, который пройдёт до 14 марта, чтобы помочь подготовиться кондитерам, которые в большинстве своём интроверты. Для них выход на сцену — это серьёзный вызов. Также бонусом к конкурсу каждое воскресенье в 16:00 в бистро «Сибиряки» на ул. Советская, 6 проходят встречи для кандидатов. Можно прийти, задать вопрос и получить ответ. Недавно, например, у нас проходила встреча с экспертом по открытию кофейни-кондитерской со столиками. Возник вопрос: получение инвестиций для кондитерской, субсидии. Мы услышали этот запрос и внесли в программу конкурса, как дополнительное 13 мероприятие.

Что ждёт участниц и победительниц конкурса дальше?

Мы ориентированы на создание сообщества кондитеров, сладких флористов. Много любителей, которые находятся постоянно дома. Они ущемлены в социальном плане, в общении. Мы создаём поддерживающую среду. Возможно, будем проводить обучающие мастер-классы по запросу. Мною уже организован клуб любителей вкусняшек. Сейчас получается, что мы выходим из клуба и присоединяемся к большому количеству сладких мастеров, чтобы проводить нашу простую идею «кто любит вкусняшки, тот не может быть злым». Продвигая сладкое искусство, мы продвигаем позитивное отношение к миру и возможность радоваться тому, что есть сейчас и тем мелочам, которые нас окружают и нам доступны.

Кто может стать зрителем? Как купить билет?

Каждая участница получает по 6 пригласительных билетов, но также право посещения можно купить на сайте конкурса. Его стоимость — 1000 рублей. Человек получает право присутствия на открытии и закрытии, где предусмотрены фуршеты. Приобрести билет может любой желающий.