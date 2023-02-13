В Тюменской области трактор с водителем провалился под лед

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В Тюменской области под лед реки Иртыш провалился 40-летний мужчина на тракторе. Спасатели с привлечением водолазов ведут поиски.

В районе деревни Медведчикова в Тюменской области под лед реки Иртыш провалился 40-летний мужчина на тракторе. Спасатели с привлечением водолазов в течение двух дней вели поиски тела, однако обнаружить его так и не удалось, пишет МегаТюмень.

Как сообщили в «ТОСЭР», водолазы несколько раз спускались под воду в особо сложных условиях. Спасатели исследовали около 1900 квадратных метров, но так и не смогли отыскать тело.

В дальнейшем они планируют работать на месте по согласованию с сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, 17-летний подросток утонул под Новосибирском на глазах четверых детей.