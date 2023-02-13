Великая Масленица 20 февраля 2023 года: традиции, как правильно отмечать

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Всё дальше в прошлое уходят традиции славянских древних праздников. Современникам пока удаётся сохранить то немногое, что передали предки. Так, Масленица отмечается уже не так шумно и разгульно, но пока жива в нашей культуре.

Широта души масленичной

Каких-то тысячу лет назад (это миг в масштабах Вселенной), переход от зимы к лету праздновался на протяжении двух недель! Оттуда и пошло название Широкая Масленица. Корни праздника уходят в язычество и поклонение солнечному божеств по имени Ярило. Современники ошибочно считают этот персонаж женщиной. Наши предки были уверены, что это молодой парень, который на рубеже февраля и марта посылал на студеную землю первые теплые лучи солнца.

До крещения Руси Масленицу отмечали в дни весеннего равноденствия. После христианизации страны праздник стали привязывать к православной Пасхе. Разгульное и широкое веселье стартовало за 56 дней до пасхального праздника.

Масленица без блинов

Мало кто знает, что вплоть до девятнадцатого века блин не был символом праздника начала весны, потому что в древности блины относились к чисто поминальным блюдам. Всего 200 лет назад, благодаря усилиям некоторых русских этнографов, совершивших исследовательскую ошибку, блины были признаны масленичным угощением. Традиция прижилась, поэтому менять ничего не стали.

Снег вместо соды

Любопытно, что еще двести лет назад сода была настолько дорогой и недоступной для хозяюшек, что вместо нее в приготовлении теста для масленичных блинов использовали снег, благодаря которому блинчики становились пышными и воздушными.

Как правильно отмечать?

Для соблюдения Масленичных традиций современникам нужно не так уж много. Чтобы отдать дань древним традициям и своим предкам достаточно сходить в церковь, испечь блинов и угостить ими близких и нуждающихся.

Можно также последовать примеру русских царей. Так, Петр Великий в масленичные дни любил кататься на тройке лошадей. Императрица Елизавета Петровна на Масленицу любила объедаться блинами до отвала. За один раз она съедала более десяти блинчиков. Екатерина Великая на Масленицу принимала участие в маскараде, который шел три дня. В шествии участвовало несколько сотен петербуржцев.

Гадание на блинах

Когда девушка угощает своего возлюбленного жениха, то может присмотреться к тому, как он лакомится её блинчиками. К примеру:

· если парню нравятся блины с вареньем, то он несколько инфантильный и не готов к серьезным отношениям;

· любитель блинов со сливочным маслом — спокойный и уравновешенный человек, предпочитающий стабильность и гармонию во всем, не склонен к авантюрам и не любит перемен;

· если парень отдаёт предпочтение блинам с икрой — он самодостаточный, рассудительный, умный и способный хорошо зарабатывать, возможно, отличный финансовый аналитик;

· поглотитель блинов со сметаной — человек тонкой душевной организации, творческий, ранимый, эмоциональный, обидчивый, меланхолик;

· если парень чаще всего макает блины в мёд — это однолюб, который часто бывает несчастлив;

· любитель блинчиков с творогом — мужчина-мальчик, который ищет себе женщину-мать и нуждается в заботе, поддержке, опеке.