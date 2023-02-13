Ветеринар объяснил, почему змей опасно держать в городских квартирах

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По словам ветеринара Михаила Шелякова, для экзотического питомца сложно воссоздать необходимые климатические условия.
Не следует заводить в квартиру экзотических животных, так как для них сложно воссоздать необходимые климатические условия. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По словам специалиста, наиболее опасно заводить в городских квартирах змей, так как они больше зависят от температуры и влажности.
«Кстати, ядовитых змей заводить запрещено, но люди заводят, а укус некоторых в условиях России абсолютно смертельный, так как нет антидота», — отметил ветеринар.
Шеляков добавил, что не стоит заводить и крупных собак, так как жизнь в тесной квартире может стать мучением для питомца. Кроме этого, он призвал жителей городов не приобретать тигров, пум, рысей и других крупных хищников.
Напомним, новосибирский ветеринар предупредил о смертельной опасности мишуры для домашних животных.
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