Вода Сибири: на заводе DIO в Новосибирске появилось новое оборудование

Фото Густаво Зырьянова

Новое итальянское оборудование позволяет компании DIO производить воду объёмом в 19 литров со скоростью 1000 бутылей в час.

DIO — крупнейший новосибирский производитель питьевой воды в сегменте HOD. Он работает на рынке с 2001 года — тогда бренд выпускал продукцию под названием «Росинка». Всё изменилось в 2016 году, когда новое производство воды открылось в лесной зоне Академгородка. С того времени компания называется DIO, что на латыни означает «божественное начало».

На территории производственной площадки находятся пять артезианских скважин глубиной по 135 метров. Они относятся к магниево-кальциевым гидрокарбонатным источникам, содержащим важные для организма вещества. Состав DIO разработан с учётом особенностей сибирского региона: вода обогащена калием, кальцием, магнием, фтором и йодом. Она не теряет своих свойств при кипячении и не оставляет накипь.

Вода DIO производится на лучшем оборудовании от мировых лидеров в области производства напитков — Kosme, Sacmi, Pentatec, Siat, Kaeser и других. В 2021 году компания приобрела новую итальянскую линию розлива воды R.Bardi. Эта машина считается сегодня лучшей в мире, благодаря ряду запатентованных решений, связанных с мойкой оборотной тары. Из-за поворотных форсунок особой конструкции, захватов бутылей, температуры растворов выше 65 градусов достигается непревзойдённое качество мойки и дезинфекции. К концу прошлого года линия вместе с новой системой водоподготовки и полностью автоматическим роботом подачи/забора бутылей была введена в эксплуатацию. Теперь DIO может производить воду объёмом в 19 литров со скоростью 1000 бутылей в час.

На производстве постоянно осуществляется контроль качества. Каждые полчаса вода исследуется сотрудниками лаборатории и обеззараживается ультрафиолетом и озоном. Все партии проверяются региональным центром Роспотребнадзора РФ.

В последние годы компания не только вкладывалась в закупку высококачественного оборудования, но и расширяла производственные площади. На производстве уже появились два новых складских корпуса, а в будущем планируется и дальше переоснащать цеха новыми линиями розлива.

Воду можно заказать в объёме 19, 5,5, 1,5 и 0,7 литров. К 19-литровым бутылям предлагается специальное оборудование: кулеры и помпы различных моделей. DIO бесплатно доставляет воду домой и в офисы клиентов без выходных.

DIO постоянно проводит акции на воду, кулеры, чай или кофе, особенно для новых покупателей. Одна из них — февральская акция «Лёгкий старт». При заказе от трёх бутылей по 19 литров новые клиенты получат в подарок четвёртую и упаковку (6 штук) минеральной воды «Аллея источников». Попробовать питьевую воду DIO можно бесплатно — на пробу предоставляется одна 19-литровая бутыль и, если это необходимо, настольный кулер или помпа на 14 дней.

Подробную информацию об этих и других акциях можно узнать на официальном сайте компании или обратиться в контакт-центр по телефону: +7 (383) 333-99-00