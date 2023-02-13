Военный эксперт оценил целесообразность применения ядерного оружия на СВО

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По мнению военного эксперта Максима Климова, применение ядерного оружия никаких выгод России не даст.

Военный эксперт, капитан третьего ранга Максим Климов оценил целесообразность применения ядерного оружия на СВО. По его мнению, применение ядерного оружия никаких выгод России не даст, пишет Pravda.Ru.

«Я подчеркну, никаких военных выгод использование ядерного оружия нам не даёт. Этот вид оружия обладает весьма ограниченной эффективностью для поражения чисто военных целей», — считает эксперт.

Капитан третьего ранга добавил, что России тоже следует четко поставить вопрос возобновления ядерных испытаний и обеспечения боевой устойчивости триады.

«К этому нужно быть просто готовыми. Есть комплекс мероприятий, которые это могут предотвратить», — подытожил он.

Напомним, политолог назвал условия, которые помогут денацифицировать Украину.