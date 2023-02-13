Врач рекомендует отказаться от горячего душа после прогулки на морозе

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По словам врача Зандана Доржиева, резкий перепад температуры может подвергнуть риску сердце и сосуды.
Врач-терапевт поликлиники №2 Магадана Зандан Доржиев рекомендует отказаться от горячего душа после прогулки на морозе. По его словам, резкий перепад температуры может подвергнуть риску сердце и сосуды, пишет Pravda.Ru.
«Это шок для сосудов и всего организма, их не следует подвергать таким нагрузкам. Особенно опасен быстрый горячий душ после мороза для людей, уже имеющих сердечно-сосудистые патологии вроде гипертонии или стенокардии», — объяснил врач.
Доржиев советует подождать минут 20-30 в теплом помещении, прежде чем отправляться в душ. Совсем горячую воду использовать тоже не нужно, это вредно еще и для кожи, заключил он.
Напомним, врач назвала проверенный способ борьбы с лишним весом.
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