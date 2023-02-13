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Врач рекомендует отказаться от горячего душа после прогулки на морозе

Фото Врач рекомендует отказаться от горячего душа после прогулки на морозе
Фото Врач рекомендует отказаться от горячего душа после прогулки на морозе

Freepik, authors: skynesher

По словам врача Зандана Доржиева, резкий перепад температуры может подвергнуть риску сердце и сосуды.

Врач-терапевт поликлиники №2 Магадана Зандан Доржиев рекомендует отказаться от горячего душа после прогулки на морозе. По его словам, резкий перепад температуры может подвергнуть риску сердце и сосуды, пишет Pravda.Ru.

«Это шок для сосудов и всего организма, их не следует подвергать таким нагрузкам. Особенно опасен быстрый горячий душ после мороза для людей, уже имеющих сердечно-сосудистые патологии вроде гипертонии или стенокардии», — объяснил врач.

Доржиев советует подождать минут 20-30 в теплом помещении, прежде чем отправляться в душ. Совсем горячую воду использовать тоже не нужно, это вредно еще и для кожи, заключил он.

Напомним, врач назвала проверенный способ борьбы с лишним весом.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

врач
холод
душевая
сердце
опасность
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